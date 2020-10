Dette er en viktig bil

Nyheter

ID. 3 er viktig for Volkswagen. Vi snakker på nivå med Bobla og Golf. Det er bilen som skal få i gang elbilmarkedet for gigantkonsernet. Volkswagen har riktignok hatt elbiler i porteføljen i flere år, med e-Up! og e-Golf, men dette er biler som ikke er bygget som elbiler fra grunnen av. Det er nok strengt tatt bare i Norge de to sistnevnte har solgt i et målbart volum.