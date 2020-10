Dette fikk Møre og Romsdal penger til i statsbudsjettet

Nyheter

Samferdsel

Vei

E39 Ørskogfjellet, krabbefelt, Ålesund og Vestnes kommune. Regjeringen foreslår å bruke midler til anleggsstart for byggingen av forbikjøringsfelt på E39 ved Ørskogfjellet.

E39 Lønset–Hjelset, Molde kommune. Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart våren 2021 for prosjektet. Det er vedtatt å bygge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Sykehuset er planlagt åpnet i 2024. Tilfredsstillende trafikkavvikling til og fra sykehuset forutsetter at strekningen på E39 mellom Lønset og Hjelset utbedres. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024.

Diverse tiltak. Regjeringen foreslår å bruke midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det foreslås blant annet av midler til: utbedring av ferjekaier på E39 i forbindelse med nye kontrakter for å drive ferjesamband, utbedring av Rosethorntunnelen på E39, Volda kommune, utbedring av Gjemnessundbrua på E39, Gjemnes kommune

Planlegging. Regjeringen foreslår å bruke midler til blant annet kommunedelplan for E39 over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden og til arbeidet med reguleringsplaner for E39 på strekningen Ålesund–Molde.

Kyst

Overføring av ansvaret for fiskerihavneanleggene til fylkene. I forbindelse regionreformen skal fylkene overta ansvaret for fiskerihavneanleggene fra staten. En del fylker har allerede overtatt ansvaret, mens det gjenstår å inngå avtale med blant andre Møre og Romsdal. Målet er å få på plass avtale om overføring i løpet av 2021. Statlige midler for å ivareta ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført.

Luftfart

FOT-ruter Regjeringen foreslår 690 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2021. I Møre og Romsdal er følgende rute omfattet av ordningen, med kontrakt som gjelder til 31. mars 2024: Ørsta-Volda–Bergen t/r.

Ordningen med statlig kjøp av flyruter skal overføres til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Ansvaret for ruten i Møre og Romsdal vil bli overført til Møre og Romsdal fylkeskommune når den gjeldende avtalen for Sør-Norge utløper 31. mars 2024.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Eldreombud

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner til driftsutgifter for det nye Eldreombudet i Ålesund.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at også sikringstiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2021. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av flere flomsikringsprosjekter.

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår:

å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Teatret Vårt (1,7 millioner kroner), Operaen i Kristiansund (980 000 kroner), Musea på Sunnmøre (1,3 millioner kroner), Nordmøre museum (200 000 kroner), Nynorsk kultursentrum (0,6 millioner kroner) og Romsdalsmuseet (1,1 millioner kroner).

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

å øke tilskuddet til Operaen i Kristiansund (0,5 millioner kroner til Operakor Ung og kulturproduksjon for og med barn og unge) som del av regjeringens satsing på kulturtiltak for barn og unge.

Nasjonalt tilsyn med økonomi i private barnehager

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner, slik at tilsynet får 20 millioner kroner i 2021. Tilsynet skal lokaliseres til Molde.

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Møre og Romsdal til gode.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 62,12 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune

Sjøholt folkehøgskole

Sjøholt Folkehøgskole skulle etter planen starte opp høsten 2020, men har fått utsatt oppstarten til høsten 2021. Skolen skal være et tilbud for ungdom fra 16 år og oppover som ikke er klare for, eller faller fra, videregående opplæring, og målet er å motivere og klargjøre elevene for videre skolegang.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

I 2019 var om lag 2440 sjøfolk i Møre og Romsdal omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder. kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteinsentiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Møre og Romsdal kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 48,9 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Møre og Romsdal gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Møre og Romsdal 706 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Møre og Romsdal fylke: Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunesektoren frå 2020 til 2021 er anslått til 3,1 prosent, rekna frå anslaget på rekneskap for 2020. Anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2020 med 2,25 milliardar kroner frå revidert nasjonalbudsjett for 2020. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Anslaget på dei frie inntektene til kommunesektoren i 2020 inkluderer rammetilskot og skatt i alt (inkludert skatteutjamning). Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter er ikkje inkludert i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Vekstanslaget er korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa mellom forvaltningsnivåa. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2020 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2020. Veksten er vist i nominelle tal.

For å anslå skatteinntektene til den enkelte kommune i 2020 og 2021, er det teke utgangspunkt i skatteinntektene i 2019. Skattenivået til kvar kommune og fylkeskommune før inntektsutjamning er framskrive i tråd med veksten i det samla skatteanslaget på landsnivå og innbyggjartalet i den enkelte kommune per 1. januar 2020. Det betyr at det i anslaga er lagt til grunn ein lik vekst i skatteinntektene for alle kommunar og fylkeskommunar.

Sjå tabell 3 i Grønt hefte 2021 (berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021)) for nærmare dokumentasjon for enkeltkommunar.

Fylkesmennene har i ulik grad halde tilbake skjønsmidlar til fordeling i løpet av året. Anslaga for vekst på kommunenivå som blir presentert her inkluderer ikkje eventuelle skjønsmidlar som vil bli fordelt i løpet av året. Dette kan verke inn på vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunane på fylkesnivå inkluderer skjønsmidlar til fordeling gjennom året.

Kommunane i Møre og Romsdal: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Frå 2020 til 2021 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 3,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2020. Det er anslått at kommunane i Møre og Romsdal samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,0 prosent.

I Møre og Romsdal har 14 av 26 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Volda kommune med 4,4 prosent, mens Aure kommune har lågast vekst med 0,8 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.

Møre og Romsdal fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2020 til 2021

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 3,6 prosent på landsbasis frå 2020 til 2021. Det er anslått at Møre og Romsdal fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 4,8 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2020.