- Det største behovet nå er boliger til langtidsleie på Åndalsnes

Avdelingsleder for flyktningtjenesten i Rauma, Gunhild Dahle, forteller at målet er at beboerne i Teglverket snarest mulig skal kunne flytte inn i nye, permanente hjem. - Å bo midlertidig blir ei belastning, for da er alt på vent, sier hun.