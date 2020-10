Nærkontakt med Cruise under Trollveggen

Nyheter

Som journalist har jeg hatt gleden av å møte flere kjente personer, som har gjort inntrykk. Når ryktet om at Tom Cruise og Mission Impossible skulle komme til Norge og lille Rauma, var det vel ikke så mye håp om å få møte han personlig. Derfor var det heller ikke noe som var på agendaen til undertegnede. Interessen for aksjonsfilmer er heller ikke den største, så for min del var det helt greit å overlate «jakten» til kollegaer.