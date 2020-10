ABC Nyheter: – Vi har ikke gjort en god nok jobb

Nyheter

Torsdag ettermiddag postet ABC Nyheter en sak på Facebook om storbrannen i Teglverket på Åndalsnes, i likhet med andre nasjonale nyhetsnettsteder. Etter hvert kom det flere rasistiske kommentarer i kommentarfeltet på Facebook-posten. Her ble det antydet at flyktningene skulle ha tent på bygningen sjøl, i håp om å få sove i hotellseng, at de skal ha tent på fordi de ikke hadde fått luksusbolig med tjenere og andre kommentarer som ikke egner seg på trykk.