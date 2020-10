Storbrann på Åndalsnes

Nyheter

OPPDATERT: Klokka 10.20 opplyser operasjonsleder Borge Amdam ved Møre og Romsdal politidistrikt til Åndalsnes Avis at én person skal være skadd i brannen.

– Det er én person som er skada, og en annen som ikke er gjort rede for. Vi jobber nå for å få avklart status, sier han.

09.40 opplyser 110-sentralen i Møre og Romsdal at brannvesenet er på stedet med mannskap fra tre stasjoner. De kjenner ikke til om noen er savnet.

Møre og Romsdal politidistrikt skriver på Twitter at det er kraftig brann på stedet, og at det arbeides med å få kontroll over beboere og om noen er savnet. Brannvesenet er også inne med røykdykkere.

#Åndalsnes. Melding om brann i bygning. Nødetatene er på stedet og melder om kraftig brann på stedet. Det arbeides for å få kontroll over beboere og om noen er savnet. Brannvesenet er inne med røykdykkere. Oppdateringer kommer. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) October 1, 2020

Bygningen det brenner i er en flyktningebolig.

Klokka 10.05 skriver 110-sentralen på Twitter at bygningen er overtent. Brannvesenet jobber med å begrense spredningen til andre bygninger.

Vi kommer tilbake med mer.