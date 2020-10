Lensmannen: – Det så veldig dramatisk ut

Nyheter

– Det er satt opp et mottakssenter der vi jobber med behovene som melder seg. Det jobbes allerede med løsning for bolig for de berørte, både på kort og lang sikt. Dessuten har kommunen nå på plass et psykososialt kriseteam som kan gi hjelp etter behov, sier Rauma-ordfører Yvonne Wold.