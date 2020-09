Cruiser videre på to hjul

Nyheter

«Mission Impossible» flytta seg rett over fylkesgrensa til Brude mandag. Her ble vegen både til Brude og Brøste stengt, og det store jordet rett ved fylkesvegen der man tar av til Brøstedalen var fylt til randen med Hertz-biler, filmbiler og tre helikoptre, inkludert Tom Cruises eget.

Cruise sjøl var imidlertid å finne på Brude, på andre sida av vegen. Da vi ikke fikk anledning til å gå eller kjøre langs den normale vegen, måtte apostlenes hester føre langs europavegen i stedet. Det viste seg å være en god idé, for her dukket superstjerna ganske for opp. Han fartet rundt på en MC, slik han gjorde på Verma i helga, like ved en betongrampe som har blitt satt opp like ved jernbanen.

Området var også fylt til randen med filmfolk, med større og mindre kameraer, sikkerhetsvakter og andre. Etter å ha vært borte en liten stund kom også Cruise tilbake og kjørte noen runder med sykkelen.

Etter en stund kom også Orientekspressen sigende. Nøyaktig hva den skulle brukes til er usikkert, men toget dro noen turer fram og tilbake fra brua som går like over E136. Det hele var komplett med damp fra pipa og lyd, som gjorde at det såg ut som om det var damploket som drog toget, og ikke de to diesellokene bakom.