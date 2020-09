– Flytebru vil spare fylkeskommunen for hundrevis av millioner

Nyheter

(Rbnett)– Se framover, ikke bakover, er oppfordringen fra Jan Olav Tryggestad. Som daglig leder for Nordfjordbrua AS er han opptatt av at framtida ligger i å bygge flytebru, og fase ut ferjene, der det ligger til rette for å bygge bru.

– Å bygge flytebru er ikke vanskeligere enn å bygge skip. Teknologien er kjent. Med nye priser for flytebru-konstruksjoner skal det være mulig å bygge bru over Langfjorden for under tre milliarder kroner, sier Tryggestad til Romsdals Budstikke.

Bruforbindelse over Langfjorden er ikke ulikt prosjektet Tryggestad forbereder med Nordfjordbrua. Lengden er nokså lik, trafikkmengden likedan.

– Jeg ser det lettere å bygge Langfjordbrua enn Nordfjordbrua fordi man på Langfjorden slipper å ta hensyn til seilingshøyde med 75 meter høye cruiseskip, forklarer han.

To ferger

I dag går det to ferjer på sambandet Sølsnes-Åfarnes på fylkesveg 64. Fylkeskommunen eier sambandet, driften av ferjene er satt ut på kontrakt til Fjord 1.

Jan Olav Tryggestad mener Møre og Romsdal fylkeskommune tenker for tradisjonelt når det kommer til framtidsløsninger for fjordkryssing. Etter hans mening kan ei flytebru spare fylkeskommunen for beløp på flere hundre millioner kroner.

– Ferjene skal vare i 20 år, ei bru skal vare i 100 år. Det vil bli ei økonomisk katastrofe for fylkeskommunen hvis man skal fornye ferjer hvert 20. år, mener Tryggestad.

– Hvordan forklarer du det?

– Ta sambandet Sølsnes-Åfarnes. To nye elferjer skal settes inn. Hver ferje koster rundt 350 millioner kroner. Det blir 700 millioner kroner i investeringer som fylkeskommunen skal betale til rederiet i ferjekontraktene. To nye ferjeleier må bygges, anslagsvis kostnad 100 millioner kroner på hvert, altså 200 millioner kroner. Så skal det føres fram strøm til ladestasjoner, kanskje 50 millioner kroner på hvert ferjeleie. Det blir investeringer på 1 milliard kroner. Og det er før ferjene settes i drift. Jeg er overbevist om at det vil være langt mer fornuftig å bruke pengene på ei flytebru, han.

Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått kontrakt med ferjeselskapet Fjord 1 om drift av ferjer i 14 år.

Gått ut på dato

– Noen blir sikkert provosert, men: Hvorfor skal man sitte og planlegge ferjesamband for 10 år framover, når bruteknologien kan vise at ferje-tenkingen har gått ut på dato om 4 år? spør han.

– Når fylkeskommunen har lang kontrakt med ferjerederiet, kan man vel ikke hoppe ut av kontrakten før tida er utløpt?

– Velger fylkeskommunen å ha bru, kan man kjøpe seg ut fra kontrakten med ferjeselskapet. Ferjene kan brukes andre steder uansett. Jeg ser at dette kan bli en ekstremt spissa debatt.

Flytebru over Langfjorden er tenkt å være sjølfinansierende. Det vil si at brua skal betales med bompenger fra trafikantene, pluss at man legger inn beløpet det koster fylkeskommunen å drifte ferjene i 45 år framover.

– Når kan ei flytebru stå ferdig?

– Å lage forprosjekt tar rundt ett år. Deretter skal prosjektet finansieres. Det kan også ta rundt ett år. Selve byggetida for brua tar cirka 2 år. Vi kan altså regne med at det går rundt fire år fra en beslutning om å bygge bru er tatt, sier Tryggestad.

Denne saka ble først publisert hos Romsdals Budstikke.