Skadet turfølge ble henta med redningshelikopter fra Trolltindan

Nyheter

Like før 18.45 torsdag kveld melder Hovedredningssentralen Sør-Norge på Twitter at et redningshelikopter er på veg til Trolltindan. Det er på veg for å hente ut et turfølge som har skada seg. Røde Kors er også på veg med mannskap, og det skal være utfordrende vær i området.