Amund Kavli ser ut over det som inntil nylig var store kornareal på garden sin på Grøtta i Isfjorden. Her skulle det ha vært høstet rundt 110 tonn med korn, eller kanskje litt mer om det hadde vært et normalår. I fjor ble det høstet hele 140 tonn på det samme arealet. I år har det blitt ingen ting. Kornet er slått med slåmaskin og er presset i rundballer til dyrefôr.