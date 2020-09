– Koronakompensasjon må favne de som trenger det mest

– Det er svært bra at det kommer en kompensasjonsordning for reiselivet. Nå er det viktig at den blir innrettet slik at den favner de bedriftene som trenger den mest, sier styreleder for Romsdal Reiseliv og Handel (RRH), Ola Bottheim