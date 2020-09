Gjenbruksbutikken Bazar er en saga blott

Nyheter

Bazar åpnet dørene 11. mai 2019, og var da tenkt som en popup-butikk for flyktninger, hovedsakelig fra Syria, Irak og Eritrea, som hadde havnet i Rauma. Virksomheten viste seg å være så levedyktig at det ble mer enn et popup-fenomen. Men, sist fredag endte det likevel med at butikkdøra ble stengt.