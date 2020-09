Regjeringen oppretter kompensasjonsordning for reiselivet på inntil en milliard kroner

Nyheter

– Den foreslåtte ordningen vil gjelde fra september til og med desember 2020 og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser, skriver regjeringen i en pressemelding.

Kompensasjonsordningen som nå foreslås, vil bygge på regelverket for den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet 1. september.

Regjeringen foreslår også å gi ytterligere 250 millioner kroner til omstilling, som fordeles via Innovasjon Norge. For å kvalifisere til støtte må bedriftene vise til mer enn 30 prosent omsetningsfall de to siste månedene sammenlignet med året før.

De vil også ha en egen tilskuddsordning på 200 millioner kroner der kommunene som har måttet sette i verk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrudd, kan kompensere bedrifter som har blitt spesielt rammet.