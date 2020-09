Senterungdommen vil ha lokallag i Rauma - lokker med gratis pizza

Nyheter

Onsdag i neste uke inviterer nemlig Senterungdommen i Møre og Romsdal i samarbeid med lokale senterpartipolitikere i Rauma til oppstartsmøte for et nytt lokallag.

Arrangørene lokker med servering av gratis pizza i kommunestyresalen, mens representanter for fylkeslaget og landsstyret kommer for å orientere om hva Senterungdommen står for som politisk ungdomsorganisasjon.

Facebook

Kai Roger Sande, godt voksen lokalpolitiker, har markedsført oppstartsmøtet på sin egen Facebook-side. Han var med på Senterpartiets fylkesårsmøte der ideen om et lokallag for Senterungdommen dukket opp, og nå er han spent på om tiltaket vil få noen oppslutning.

– For å være helt ærlig, så har jeg ingen aning. Men Facebookinnlegget har blitt sett av 1.000 personer, og jeg har fått høre at flere skal være interessert, sier Sande.

– Det vi håper på er å bidra til å få opp interessen for politikk blant ungdommer og dermed øke rekrutteringa. Det er jo sånn at de fleste som sitter i kommunestyret og er aktive i politikken gjerne er godt voksne mennesker, sånn som jeg sjøl.

– Oppslutningen om Senterpartiet har økt de siste åra, men har du inntrykk av at partiet fenger blant unge mennesker?

– Senterpartiets hovedtanke er at samme hvor man bor i landet så skal man ha tilgang på gode, offentlige tjenester. Her i Rauma er det kanskje debattene om hvilke skoler som skal opprettholdes som vekker størst engasjement blant de yngste. Vi håper i hvert fall at et lokallag av Senterungdommen skal bidra til at flere unge blir interesserte utformingen av framtidas lokalsamfunn.

Sønner og døtre

– De fleste assosierer Senterpartiet med landbruket og bygdene. Men Senterungdommen krever ikke at medlemmer skal være sønner og døtre av gardbrukere?

– Absolutt ikke! Alle er velkomne, og vi ser at partiet har økt oppslutningen også i byene, sjøl om vi fortsatt er størst i de typiske distriktskommunene, sier Kai Roger Sande.