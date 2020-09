Nytt smittetilfelle i Molde kommune

Nyheter

(Rbnett): En person har testet positivt for covid-19 i Molde kommune. Smitteoppsporing pågår. Det opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal.

– Vi startet smittesporingen torsdag kveld, og fortsetter med det utover dagen i dag. Mer enn det kan jeg ikke kommentere av personvernhensyn. Men det som er avgjørende for oss er at vi starter smittesporing raskt, sier Cato Innerdal. Han kan heller ikke nå si hvor mange eventuelt som må i karantene som følge av smitten.

– Det som er viktig er at vi ser at det nå er mer smitte i samfunnet nå enn bare for noen måneder siden. Og selv om smitterisikoen i Molde og Romsdal fortsatt er lav, ser vi nå at det både i Molde og i nabokommunene er smitte. Og når smittetrykket øker i samfunnet er det viktig at vi følger de grunnleggende smitteverntiltakene, sier kommuneoverlegen i Molde.

Denne saka ble først publisert hos Romsdals Budstikke.