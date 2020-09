Får tilgjengelighetsprisen: - Siv er en inspirator

Nyheter

Rådet har gjenopptatt utdelingen av prisen etter ett års pause. Prisen skal kunnes gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommunal/fylkeskommunal eller offentlig virksomhet, organisasjoner samt lag og foreninger som har gjort en spesiell innsats for mennesker i alle aldre med nedsatt funksjonsevne.

I en pressemelding opplyser rådet for for mennesker med nedsatt funksjonsevne at tilgjengelighetsprisen 2020 tildeles ÅIF ved Siv Haugland for sin spesielle innsats for unge og voksne utviklingshemmede gjennom opprettelse av «Stjernelaget».

I sin begrunnelse skriver rådet, som ledes av Solrun Røsvik Sørli, at:

- Dette er mennesker som har få erfaringer med å glede seg over idrett, fysisk aktivitet og lagspill. For noen er denne ukentlige fotballtreninga kanskje den eneste fysiske aktiviteten. Siv Haugland er en inspirator. Med sitt humør og evne til å engasjere, får hun gruppa til å møte på trening og til å yte litt ekstra. Spillerne opplever mestring, fellesskap og moro,

Siv Haugland er utdannet personlig trener.

På ÅIFs nye stjernelag er det plass til enda flere Som lag er de helt nyklekt og fersk, men navnet er allerede klappet og klart. På første treninga møtte det opp 16 spillere, og nå vil de bli enda flere.

- Hun har kompetanse i forhold til helse, kosthold og verdien av å styrke hele kroppen. Det legges derfor inn både lek og ulike styrkeøvelser på fotballtreninga. Pårørende har erfaring med at flere som i starten var engstelige og skeptiske til å bli med, nå er ivrige og ikke kan gå glipp av treninga. Er det vær til å være ute, trener «Stjernelaget» på Øran, ellers benyttes Raumahallen. Laget har allerede deltatt på tre cup-er i kretsen; i Molde, Kristiansund og Sykkylven. Siv har også jobbet godt med å skaffe sponsorer og positiv blest om laget, bl.a i Åndalsnes Avis, heter det i pressemeldingen.

Tilgjengelighetsprisen 2020 deles etter planen ut til Siv Haugland og «Stjernelaget» på et Kommunestyremøte denne høsten.