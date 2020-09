Nyheter

– De sa at dersom jeg publiserte bildene jeg hadde tatt ville de anmelde meg til politiet, og at jeg ville bli saksøkt av filmselskapet, sier Doreen Volte til Åndalsnes Avis.

Volte kommer fra Helsingborg i Sverige, men bor i Oslo. Hun har hatt fri fra jobb denne uka, så hun bestemte seg for å ta en tur til Romsdalen for å se om hun kunne møte på Tom Cruise.

Ubehagelig

I sin jakt etter filmstjerna kom hun torsdag til Trollveggen Camping, der hun tok bilder av noen som hoppet i fallskjerm ved Trollveggen. Her skjedde noe hun beskriver som en ubehagelig opplevelse.

– Jeg hadde sittet på en benk der i vel en halvtime, så kom det en vekter bort til meg. Han spurte på gebrokkent norsk om jeg hadde tatt bilder, noe jeg svarte nei til. Så sa han at de hadde sett at jeg hadde tatt bilder, og at dersom jeg publiserte dem på internett ville jeg bli politianmeldt og saksøkt av filmselskapet. Han sa også at de hadde tatt registreringsnummeret på bilen min, forteller hun og legger til at hun syns det er rart at alle andre har kunnet ta bilder av filmproduksjonen uten problemer.

– Var nok en misforståelse

Christian Myren er avdelingsleder hos PSS Securitas i Møre og Romsdal. Han forteller at vekteren deres har en helt annen historie.

– Han fortalte at han gikk bort til henne og ba henne høflig om å forlate området, som han jo har lov til, sier Myren.

Han poengterer at Trollveggen Camping er et privat område og at de har ansvaret for sikkerheten på området.

– Gjennom eierretten har vi anledning til å bortvise folk. Dette gjør vi gjennom kommunikasjon, og har ingen anledning til å gjøre noe fysisk. Dersom vedkommende da ikke forlater området har vi anledning til å tilkalle politiet, forklarer Myren.

Det faktum at Volte er svensk og at vekteren som viste henne bort snakket gebrokkent norsk tror han kan ha ført til at det har oppstått en misforståelse.

– Ut fra det han har fortalt, har han bare gjort jobben sin, sier Myren.

Fotoregler

Med Hollywood på besøk er det mange som ønsker å ta bilder av det som skjer. Vi har derfor vært i kontakt med generalsekretær Arne Jensen fra Norsk Redaktørforening for å høre hva man faktisk har lov til og ikke lov til å ta bilde av.

– Så lenge man er på offentlig sted kan man ta bilder av hva som helst i Norge. Det er noen unntak, som for forsvarsanlegg, dersom man krenker privatlivets fred eller åndsverkloven som skulpturer eller malerier, sier han.

Jensen påpeker at det også er forskjeller på det å fotografere og det å publisere.

– Dersom det er en privat eiendom kan man nekte noen å oppholde seg der, og man kan bestemme at folk ikke har lov til å fotografere. Men det er ingen myndighet i sivilretten til å kreve at bilder som allerede er tatt må slettes eller utleveres. Man kan heller ikke ta fra noen et kamera eller be dem om å slette bilder mens man ser på. Bilder som er tatt er tatt, og sjøl ikke politiet kan beslaglegge dette uten videre, sier han.

Dersom bildene allerede er tatt er det hva bildene viser som er avgjørende for om du kan publisere det eller ikke.

– Tar du et oversiktsbilde av en campingplass kan det normalt publiseres dersom ingen er framtredende. Men dersom du zoomer inn på noen som spiser inne i forteltet kan det være en krenkelse av privatlivets fred. Det er forskjellige sett med regler, men nesten over alt på offentlig sted med allmenn tilgang kan man fritt ta bilder, og publisere dem i etterkant, så lenge du ikke går for tett på folk, forklarer Jensen.