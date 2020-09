Romsdalen blir trolig Italia

Nyheter

Det har lenge vært kjent at handlingen i scenene fra «Mission Impossible 7» som filmes i Romsdalen i disse dager ikke vil bli lagt til Norge. Dette ble klart så fort man fant ut at det var Orientekspressen som hadde parkert vognene sine nede på godsterminalen på Øran.

Vi har tidligere spekulert i at dette betyr at Raumabanen vil bli flytta lenger sør i Europa, og en bil tilknyttet produksjonen ser ut til å støtte denne teorien. Da Åndalsnes Avis var på Marstein torsdag ettermiddag kom det nemlig en svart BMW X6 kjørende forbi.

Bilen hadde italienske skilter, og hadde oransje teip flere steder på karosseriet. Dette, pluss det faktum at vegen var stengt på grunn av filming, tyder på at det ikke bare er på jernbanen at det filmes, men at E136 gjennom Romsdalen også kan få sine sekunder i Hollywoodproduksjonen. Skiltene på bilen tyder også på at handlingen i scenene blir lagt til Italia.

Selve bilen er en BMW X6 M, som er den heftigste typen som BMW har å tilby. Her i Norge har den en veiledende pris på over to millioner kroner.