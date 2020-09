Rauma kommune ber KS vurdere rettssak mot Skatteetaten

Nyheter

Etter forslag fra Yvonne Wold vedtok generalforsamlinga i Rauma Boliger AS onsdag å be administrasjonen i Rauma kommune «ta kontakt med KS for å undersøke om KS er villig til å ta saken i rettssystemet». Formannskapet er generalforsamling.

Skatteetaten mener Rauma Boliger AS ikke var berettiget momskompensasjon på varer og tjenester i perioden fra selskapet ble stiftet og fram til selskapet endret driftsform i 2019. Kravet er på 2,3 millioner kroner.

I tillegg mener skattemyndigheten at Rauma Boliger heller ikke var berettiget refundert merverdiavgift for investeringer i Kvartal 1. Også det beløpet er på 2,3 millioner kroner.

Ba eieren om penger

Generalforsamlinga vedtok i møtet å be eieren Rauma kommune om å tilføre Rauma Boliger AS egenkapital på 2 millioner kroner, samt yte selskapet et likviditetslån på 2 millioner kroner.

Arne Hoem (Pensjonistpartiet) lurte på hvorfor de som eiere ikke var informert tidligere om problemene. Han fikk støtte fra ordfører Yvonne Wold (SV):

– Det er ikke mange uker siden jeg fikk beskjed om at vi får ei sak her og at det foreligger et krav fra Skatteetaten. Det er rart hvis det har gått ganske langt bakover i tid at man ikke er kjent med den informasjonen. Vi må finne en måte å løse det på, slik at den informasjonen tilflyter generalforsamlinga, sa Wold.

– Vi har ikke visst og ikke sagt noe

Styreleder Ellinor Torsgård Solheim var klar på at heller ikke de som styre visste hvor ille dette var.

– Det kom også overraskende på oss som styre og selskap at det skulle få slike konsekvenser, selv om vi visste i 2018 at det var ei gransking som foregikk. Men det kom overraskende at det skulle være snakk om slike summer og at de gikk så langt tilbake i tid. Og likedan at de kicket på formuleringer i vedtaks form som Rauma kommune har gjort overfor sine beboere. Som sagt; vi og ble overrasket. Det er ikke slik at vi har gått og visst dette og ikke sagt noe om det, sa Solheim.

Har visst siden 2017

Daglig leder Anders A. Hagen opplyste at Rauma Boliger AS visste om dette allerede i 2017:

– Vi har siden 2017 visst at Skatteetaten har hatt tilsyn, men ikke konsekvensene av det. Generalforsamlinga ble opplyst om det i 2018. En konsekvens av at vi visste det, var at vi la om drifta. Fra og med andre halvår 2019 er ikke momskompensasjon ei problemstilling i det hele tatt lenger, sa Hagen.

Etablert som verktøy

Torbjørn Bruaset (Sp) kritiserte at Rauma Boliger AS var etablert som et verktøy i kommunen:

– Jeg har et inntrykk av at tjenesten som skal ytes til mange av kommunens absolutt svakeste innbyggere, har vært tatt lett på fra Rauma kommune gjennom sin organisering av dette. Uansett hva som blir resultatet, så er det kommunen som er ansvarlig og sitter med svarteper. Nettopp at dette ikke har vært prioritert så høgt, gjør at fallhøgda blir så voldsomt stor.

– Dette er for meg et resultat av en villet politikk i kommunen, for omsorgsboligtjenesten har blitt brukt for å oppnå andre ting i Rauma kommune og få til andre utbygginger. Det var bygging av omsorgsboligene i Kvartal 1 som gjorde det prosjektet gjennomførbart. Og det var salg av eldreinstitusjoner til Rauma Boliger som var med og finansierte helsehuset. Jeg sier ikke at det var feil, men nå kommer problemene med full tyngde, sa Bruaset.

Kapitalbehov for å «shine opp»

Daglig leder Anders A. Hagen ville korrigere:

– Vi har ikke kjøpt institusjoner. Vi har overtatt boliger som privatfolk bor i. Alle institusjoner og skolebygg er det formålsbygg i Rauma kommune som fremdeles har. Men det kan nok stemme at det var behov for kapital for å «shine opp» i sentrum, og at kapitalen som kom inn fra vårt kjøp av disse boligene var med og gjorde det mulig, sa Hagen, og fortsatte:

– Men det er og et faktum at da at vi overtok, så regnet vi på det, og det viste det seg at kommunen hadde drevet med 1,5 mill. kroner i underskudd hvert år. Fra og med vi overtok, så har vi ikke bare snudd 1,5 million til en halv million, men kommunen har spart 1,5 million kroner hvert år.

– Hadde det ikke vært for Skatteetatens forferdelige urimelige behandling av en kommune, så hadde dette vært ei svært lykkelig historie, mente Hagen.

Vurderer driftsform

Ordfører Yvonne Wold er ikke sikker på om det er riktig at kommunen skal drifte boliger gjennom et aksjeselskap. I møtet fremmet hun forslag om å be administrasjonen «gjøre egen vurdering av hva som er hensiktsmessig driftsform for boligforvaltning i framtida». Forslaget fikk enstemmig tilslutning.

Hun fikk også enstemmig tilslutning til forslaget om at styret blir sittende til ny generalforsamling er avholdt innen utgangen av november.