Hareide varsler kutt i revidert transportplan

Nyheter

Det er ikke avgjort hvilke prosjekter som skal vrakes fra den nasjonale planen for utbygging av veier, jernbane, flyplasser og havner. Prosjektene kan også bli satt på vent, skriver Aftenposten.

– E39 dårlig an

Ifølge avisen ligger utbyggingen av dobbeltsporet jernbane til Lillehammer og Skien, dobbeltsporet jernbane sør for Moss, Nord-Norgebanen mellom Bodø og Tromsø og flere prosjekter på ferjefri E39 på Vestlandet dårlig an.

– Jeg kan rett og slett ikke forholde meg til planen slik den ligger der i dag, sier Hareide.

Stortinget bestemte seg i 2017 for å bruke 1.000 milliarder kroner mellom 2018 og 2029.

– Ingen kan si at ikke planen er ambisiøs. Men om vi har kunnet tro på den, er jeg mer usikker på. Ut fra prisanslagene manglet vi 130 milliarder kroner allerede da Stortinget gikk inn for planen, sier samferdselsministeren.

Hareide mener særlig veiprosjekter har est ut etter at de er innlemmet i NTP. Nå legger han opp til en slankekonkurranse mellom prosjektene: kostnadene skal kuttes, nytteverdien skal opp og kostnadsoverslag skal være troverdig.

Den reviderte transportplanen legges fram til våren, og Stortinget skal behandle den før sommeren 2021.

– Ikke redd for Møreaksen

Fylkesleder i KrF og nestleder i samferdselskomiteen i Møre og Romsdal, Randi Walderhaug Frisvoll, sier til Romsdals Budstikke at hun ikke frykter at kuttene vil ramme Møreaksen, som er en viktig del av planene for ferjefri E39.

– Hareide er opptatt av å lage en realistisk og troverdig Nasjonal Transportplan. Kostnadene er enorme og vi kan ikke bygge alle prosjektene som ligger inne i planene. Jeg har god tro på Møreaksen, fordi Hareide har sagt at vi må sikre framdriften for E39. Det er ikke bare Møreaksen som ligger i NTP av E39-prosjekter på Vestlandet. sier Walderhaug Frisvoll.

