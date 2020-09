– Gir gjerne gullmedalje

Nyheter

Hun var på tur ned fra Romsdalseggen. Hun hadde sett fram til turen og hadde gledet seg lenge. Så langt beskriver hun turen som svært vellykket. Det er bare 150 høgdemeter igjen og turen er egentlig nesten over.

– Men så skjer det; jeg faller framover og hører en knasende lyd i ankelen, forteller Siri Gossé på telefonen fra Ringerike.

Hun prøver å stå på foten, men det lar seg ikke gjøre. Ei venninne som er med, ringer 113.

Det er helt utrolig det som skjer. Det kommer ambulansefolk og det kommer frivillige fra Rauma Røde Kors. Og det tar ikke lang tid heller, kanskje en time. En hel gjeng med folk begynner arbeidet med å få meg ned. Jeg blir lagt på båre og de kroker seg mellom trær og forbi steiner. Og ikke nok med det. De er verdens fineste og mest omsorgsfulle folk. De er så utrolig flinke og de har et så fint humør. Ikke en eneste gang klager de på noe som helst.

– Disse folkene, både i Røde Kors og fra ambulansen er strålende eksempler på hvor profesjonelle hjelpere det er i Rauma. Tusen, tusen takk, jeg deler gjerne ut medalje til alle sammen. Og du må gjerne ta med folk på Molde sjukehus også, sier Siri Gossé. Hun sitter nå heime med brekt ankel.

– Har du noen gang før vært avhengig av å få hjelp på denne måten?

– Nei, aldri før og jeg følte meg så dum. Så utrolig dum fordi jeg ikke hadde vært forsiktig nok. Og for at så mange måtte ut for å hjelpe meg.

– Hvor lang tid kommer det til å ta før du skal ut på tur igjen?

– Jeg er glad i å gå på ski og det blir over nyttår når det blir muligheter til det. Det blir nok ikke noe fjelltur på meg mer i år nei. Nå skal ankelen få gro i fred, sier Siri Gossé.