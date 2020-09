– Fint fjell å ha motbakkeløp på

Nyheter

– Jeg tok tak i motbakkeløpet igjen etter at det hadde ligget brakk noen år, for å gi ungdommen jeg trener, et attraktivt tilbud, sier Terje Hole.

Han er leder for friidrettsgruppa i ÅIF og har med seg lederen for langrennsgruppa, Finn Tore Kjos, som viktig medarrangør.

– Reglene sier at hvis vinnertida ligger på 20 minutter, kan også 13-åringer delta. Er vinnertida for seniorer på 15 minutter, kan også de under 13 delta. Her må de stille i mosjonsklassen, forklarer Hole.

Utholdenhetsidrett

Han forteller at det er et miljø for utholdenhetsidrett i Rauma, selv om det ikke er så stort.

– Vi trener ikke spesifikt på motbakkeløp, men det er jo artig da, smiler han, som selv sluttet å delta etter første arrangement.

– Noen må jo ta seg av det å være arrangør også, forsvarer han seg med.

– Hva ligger tidene på ?

– Rekorden opp Nesaksla satte Jon Tvedt, på 21.10 minutter, i sin tid. Det er imidlertid en annen løype nå, som går i trappene, og de siste åra har tiden på den ligget rundt 25 minutter, sier Hole.

Rekorder

I 2019 vant Per-Johnny Døving og Johanna Åström hver sine klasse. Per-Johnny Døving på tiden 24 minutter og 56 sekund, et halvt minutt etter rekorden til Iver Synstnes Hole fra 2018 på 24.24.

Johanna Åström satte ny løyperekord i kvinneklassen og var bare sekund bak de beste mannlige løperne med tida 25.53.

– Hvordan gjør dere med folk i løypa?

– Vi vil ha ei vakt, ved ståltrappa, men ellers må bare turfolket passe seg litt.

– Og så blir det saft og vafler på toppen, da eller?

– Vi skal frakte opp brus til alle deltakerne som de vil få på toppen. Der vil de også få medaljen- som de må ta på selv- på grunn av smittevern, sier Hole.

Det vil bli puljestart med ti stykker av gangen i voksen klassen, mens de under 19 år, kan ha fellesstart. Det er mosjonsklasse både med og uten tidtaking.

– Det blir pengepremie til de tre beste, og alle i konkurranseklassen er også med på en premie som trekkes ut fra startnumrene.