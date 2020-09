Hyttebaronen

Nyheter

Kanskje sover han aldri heime? Det kan i alle fall være grunn til å lure. For Arnstein Salthammer Eide er til de grader friluftslivet og fjellets mann og når han endelig skal til å sove noen timer, er det fristende å tenke at det skjer i ei hytteseng, – eller kanskje i et telt. Langt til skogs eller langt til fjells. Han mangler i alle fall ikke mulighetene, DNT-mannen Arnstein. Han regjerer over mer enn 160 senger rundt omkring i raumafjellet og i nabokommunene. Det siste skuddet på hyttestammen er Herjevassbu ved Herjevatnet og i Skorgedalen og i Venjesdalen ligger henholdsvis Skorgedalsbu og Venjesdalsbu. Herfra går det merka ruter til nærliggende hytter, og til hele DNTs hyttenett i hele landet for den saks skyld.