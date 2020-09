Nyheter

Det virker som at innspillingen av Mission Impossible nå for fullt har flytta seg til Rauma. Lørdag ankom Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Fridtjof Nansen, som fram til nå har blitt brukt som hotellskip for crewet til filminnspillingen på Hellesylt, Åndalsnes og ligger i skrivende stund til kai på Tindekaia, sammen med MS Vesterålen som også har blitt leid ut til filmprodusenten Truenorth Norway.