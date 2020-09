Gang- og sykkelvegen skal sikres

Nyheter

– Ja, det skal gjøres et arbeid her og det er vedlikeholdsentreprenør Veidekke AS som skal gjøre jobben, sier Roar Vikhagen på vegne av vegeier Møre og Romsdal fylkeskommune. Og tiltaket beskrives som et sikringstiltak. Gang- og sykkelvegen ved FV64 har her, over ei strekning på rundt 80 meter, vært en del av vegen der biltrafikken går, uten noen form for skille mellom biler og mjuke trafikanter.