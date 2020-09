Rauma Boliger mener krav om å tilbakebetale 4,6 mill. ikke er berettiget:

Vil saksøke Skatteetaten

Skatteetaten krever Rauma Boliger AS for 4,6 millioner kroner. Daglig leder Anders A. Hagen mener kravet er så urimelig, at de bør gå til sivilt søksmål mot etaten.