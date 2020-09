– Viktig dialog med næringsliv og reiseliv

Nyheter

Toppledelsen i SJ Norge hadde torsdag møte med representanter fra lokalt næringsliv under sine to dager på Åndalsnes. Daglig leder i Romsdalen AS, Pål Ragnar Amundsen, mener ledelsen har ei offensiv holdning når det gjelder Raumabanen og at gode ideer ble diskutert. Ønsket om et nattog er der, men Amundsen sier det er forståelse for at toget på dagtid vil bli prioritert. Den samme forståelsen er også til stede når det gjelder egne turisttog, og at dette må ses i en sammenheng.