Cruise stenger E136, og det mener Vegvesenet er innafor

Innspillingen av Mission Impossible fører til at europavegen gjennom Romsdalen vil bli stengt i perioden i dagene fra 14. til 19. september. Det er overingeniør Rolf Hoflandsdal i Vegvesenet som har behandlet søknaden og han sier til Åndalsnes Avis at dette har vært diskutert internt og at de har kommet til at det er innafor når det gjelder hva det kan sies ja til. Søknaden om å få stenge vegen i perioder gjelder i tidsrommet 14. til 19. september og hvor lenge vegen vil være stengt vil variere med når det er på døgnet.