Kjære Holmemstranda!

Dette er ei kjærleikshistorie. Kona mi veit om den, ho har visst lenge, utan å bli sjalu. Eg har så utruleg mange å vere glad i. Ei av desse heiter Holmemstranda. Men la meg straks forklare at det er snakk om platonisk avstandskjærleik. Nokre hundre meter fjord skiljer oss frå kvarandre dagleg, vi kjem aldri nærare. Og eg trur at det er nettopp dette som held kjærleiken ved like.