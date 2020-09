Politiet mener Hurtigruten bryter loven

Nyheter

Ifølge VG mener politiet at mannskapet om bord på Fridtjof Nansen må ha arbeidstillatelse for å jobbe på skipet som ligger til kai.

Skipet ligger til kai på Hellesylt og benyttes til overnatting i forbindelse med innspillingen av filmen «Mission Impossible 7».

– Per nå er politiets oppfatning at mannskapet må ha tillatelse for å jobbe i denne aktiviteten. Politiet har ikke funnet unntak fra hovedregelen om at de må ha tillatelse for å jobbe, sier seksjonsleder Svein Rike for Utlendings- og grensekontroll i Møre og Romsdal politidistrikt til avisen.

Politiet har ikke konkludert i saken, men i verste fall kan det filippinske mannskapet bli utvist og få innreiseforbund til Norge. Hurtigruten kan også få forelegg.

Selv mener Hurtigruten at de ikke bryter loven og har fått godkjent utleien av skipet av Sjøfartsdirektoratet. Både Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har anmeldt Hurtigruten for lovbrudd.

Næringsminister Iselin Nybø (V) er kritisk til bruken av skipet, og har varslet en lovendring.

Hurtigruten har foreløpig ikke kommentert saken.

MS Fridtjof Nansen er forventa å ankomme Åndalsnes i neste uke i forbindelse med filminnspillingen. MS Spitsbergen, som har ligget til kai på Tindekaia en god stund forlot Åndalsnes fredag ettermiddag, muligens for å gi plass til Fridtjof Nansen.

Også MS Vesterålen som ligger til kai på Åndalsnes er leid ut i forbindelse med innspilingen av «Mission Impossible 7».