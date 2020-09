Nyheter

Litt over klokka 14.30 torsdag ettermiddag landa et svart helikopter sammen med tre andre helikoptre på godsterminalen på Øran. Åndalsnes Avis har tidligere spekulert i at det var hovedrolleinnehaver Tom Cruise sjøl som hadde tatt turen over fra Sunnmøre, der han er travelt opptatt med å spille inn scener til "Mission Impossible 7".