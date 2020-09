Kulturhusdag med film og Veslemannen-foredrag

Nyheter

Kulturhusdagen ble markert for første gang i fjor og er tenkt som en stor nasjonal markering der alle i ulike lokalsamfunn kan komme og få innblikk i alt det som skjer på kulturhuset. Det er opp til hvert enkelt kulturhus å bestemme hvordan de vil markere dagen.

– På Rauma kulturhus har vi bestemt oss for å holde på denne nye tradisjonen og inviterer alle som vil komme. På grunn av koronaen vil det bli en enkel feiring i år, sier Grethe Rødseth, arrangementsansvarlig på Rauma Kulturhus.

I tillegg til flere barnefilmer på kinoen, vil det bli Sommerlesavslutning på biblioteket, der biblioteksjefen vil dele ut premier til dem som har deltatt på lesekonkurransen.

Veslemannenforedrag

Dagen avsluttes med et foredrag av Lars Olav Hustad og sjefgeolog Lars Blikra, om Veslemannen.

Lørdag er det akkurat ett år siden raset og de vil fortelle om alt det som skjedde fra oktober 2014 og fram til da. Også litt om hvordan det var å være ordfører gjennom den langvarige krisen, og hvordan det opplevdes for sjefgeologen.

Ifølge Hustad, som skal lede foredraget, vil også TV folk bidra til seansen.

– NRK Dagsrevyen skal komme til Åndalsnes lørdag og lage reportasje om det at det er ett år etter at Veslemannen falt. Sendingene blir ikke spesielt knyttet opp mot foredraget, men en reporter vil være der og lage et innslag i Dagsrevyen, forteller Hustad.

Det vil bli en paneldebatt der Charlotte Ervik, distriktsredaktør i NRK Møre og Romsdal, TV2 reporter Arne Rovick og redaktør i Åndalsnes Avis, Per-Kristian Bratteng, vil delta.

– I tillegg vil de beboerne som ble berørt, bidra i en samtale. Det vil også bli vist klipp fra forskjellige hendelser i løpet av alle disse årene overvåkingen foregikk, forteller Hustad.