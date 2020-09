Kjølmoen foreslått på førsteplass på Ap-lista

Nyheter

På plassene bak følger Åse Kristin Ask Bakke fra Ålesund/AUF og Berit Tønnesen fra Kristiansund.

Per Vidar Kjølmoen, Åse Kristin Ask Bakke og Berit Tønnesen vil utgjøre en trio som vil utfylle hverandre godt og gjøre en god jobb for hele Møre og Romsdal, mener en enstemmig nominasjonskomité, ifølge en pressemelding sendt ut torsdag kveld.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått mange gode og spennende kandidater å velge mellom, sier Else-May Norderhus, som leder nominasjonsarbeidet i Møre og Romsdal Arbeiderparti.

I pressemeldinga omtales de tre toppkandidatene slik:

Per Vidar Kjølmoen har lang erfaring som fylkesleder, fylkesvaraordfører og gruppeleder i Rauma. Han er spesielt engasjert i næringspolitikk og maritim industri.

Åse Kristin Ask Bakke ble valgt til landets yngste varaordfører i 2015 i tidligere Sandøy kommune. Hun sitter i dag i Ålesund bystyre. Hun er utdannet sykepleier og er styreleder for Møre og Romsdal 110-sentral.

Berit Tønnesen er velkjent i Nordmøre og Romsdal, der hun jobber for oppfølging av lærlinger. Hun er gruppeleder og kommunepartileder i Kristiansund og er engasjert i næringspolitikk; spesielt olje og gass.

Listeforslaget er nå ute på høring i partiorganisasjonen. Nominasjonsmøtet finner sted 28. november.

Listeforslag fra en enstemmig nominasjonskomité: