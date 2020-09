Hektisk terping med motorsykkel langs bakken - gjer seg klar til å hoppe frå rampe:

Her skal Tom Cruise truleg hoppe med motorsykkel i dag

Ei enorm rampe er bygd på toppen av Helsetkopen på Hellesylt. No ligg det meste til rette for at Tom Cruise skal hoppe med motorsykkel frå rampa i løpet av onsdagen.