Hurtigruten anmeldt for lovbrudd

Skipet ligger nå til kai i Hellesylt og er leid ut som hotellskip for filmarbeidere som jobber med innspillingen av den sjuende utgaven av filmserien «Mission Impossible» med Tom Cruise i hovedrollen.

Ifølge VG mener de to organisasjonene at Hurtigruten bryter utlendingsloven ved å bruke filippinske sjøfolk om bord når skipet i praksis er hotell. Da må sjøfolkene i så fall ha arbeidstillatelse.

– Uholdbart

– Det er helt uholdbart at det skal være mulig å bare legge båt til kai med lønnsnivå ned til 29 kr timen, sier forbundsleder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet.

Fellesforbundet mener skipet utkonkurrerer hoteller på land, der flere av deres medlemmer jobber.

Internasjonalt regelverk

Fridtjof Nansen er et av Hurtigrutens ekspedisjonsskip og er registrert i NIS-registeret, noe som gjør at det seiler under internasjonalt regelverk, ikke norsk. Dermed har de full anledning til å bruke billig utenlandsk arbeidskraft.

Et NIS-skip har også lov til å seile i norsk farvann, dersom det er innom to havner enten før eller etter. Denne regelen mener de to forbundene at Hurtigruten nå bryter.

– Politiet er kjent med saken og utelukker ikke at det blir gjennomført kontroll av fartøyet, sier seksjonsleder Svein Rike for Utlendings- og grensekontroll i Møre og Romsdal politidistrikt til avisen.

Hurtigruten opplyser til VG at de vil komme med en uttalelse i saken senere tirsdag.

