Nå er det dokumentert: «Libra» er «Mission Impossible 7»

I lang tid har man tatt det for gitt at det er «Mission Impossible 7» som for tida skal filmes på Hellesylt og på Åndalsnes, men så langt er det ingen fra offisielt hold som har villet bekrefte det. Linjeprodusent Per-Henry Borch hos Truenorth har konstant omtalt filmprosjektet som «Libra», og ordfører Yvonne Wold sa på «God Morgen Norge» på TV 2 forrige fredag at det ikke var bekrefta at det er «Mission Impossible» og Tom Cruise som kommer hit.