Må vente ett år på svar

Nyheter

(Rbnett.no): Ny europaveg 136 gjennom Veblungsnes står høyt på lista over nye vegprosjekt i Møre og Romsdal. Hvor vegen skal gå, er det delte meninger om. Et flertall i Rauma kommunestyret vedtok før sommeren at ny E136 bygges i dagen gjennom tettstedet Veblungsnes. Men kommunestyret ba også Statens vegvesen avklare hva det vil koste å bygge nyvegen bak Setnesmoen med en 500 meter lang fjelltunnel som kommer ut like ved inngangen til Innfjordtunnelen.