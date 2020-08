Turistene har sørget for salgsrekord denne sommeren

Nyheter

Og ikke nok med det: Raumas kjøpesenter hadde i juli størst omsetningsvekst av samtlige 21 Alti-sentre rundt om i landet. Det er enda en indikasjon på at Åndalsnes og Rauma er en turistvinner denne sommeren.

Puster letta ut

Senterleder Tonje Dahle Hovde ved Alti Rauma puster letta ut når hun oppsummerer mai, juni og juli og sammenlikner med samme måneder i fjor. Omsetninga i mai var 15 prosent høgere, juni 23 prosent høgere og juli 41 prosent høgere.

– Slitsomt, men fantastisk artig, sier hun. For både hun og de butikkansatte har denne sommeren opplevd en pågang uten sidestykke, både fra turister og fastboende. Høgt besøkstall kombinert med smittevernarbeid for å unngå koronasmitte, har ført til mye ekstraarbeid. Blant annet i forbindelse med renhold for å unngå smitte.

– Det har vært full parkeringsplass og trangt om plassen. Og så merker vi det på praktiske ting som reinhold og søppelhåndtering – det har virkelig kokt. Huset har vært godt brukt i sommer, sier Hovde.

Berg og dal-bane

Men det har ifølge senterlederen vært en følelsesmessig berg og dal-bane siden 12. mars og Norge stengte ned:

– Da alvoret sank inn og vi begynte å forstå omfanget, så kom først krisefølelsen som gjaldt liv og helse, som selvfølgelig overskygget alt. Så ser man etter hvert på det praktiske og hva dette betyr for det vi driver med i det daglige, og virksomheten. Det slo inn en følelse av usikkerhet; hvordan skal dette gå, og tåler vi dette lenge?

Ulikt utgangspunkt

Hun forteller om forskjellige bedrifter på senteret med ulike utgangspunkt og ulike buffere. Og med vissheten om at juli-handelen normalt er større enn desemberhandelen, bredte det seg en usikkerhet. Kommer det turister til Rauma i sommer? Og hva om det ikke gjør det?

– I slutten av mai begynte vi å se konturene at dette kunne bli veldig bra. Vi hadde mange helgeturister, man hadde løsnet på hytteforbudet, og vi så at det begynte å yre av liv. Så fortsatte det inn i juni, som ble veldig bra, og deretter en full eksplosjon i juli.

Fra fortvilelse til lettelse

Hun sier at det gikk fra en veldig usikkerhet og fortvilelse, til at situasjonen på kort tid ble snudd til en enorm lettelse. Nå ser også augustmåneden god ut omsetningsmessig.

Hun takker lokalbefolkningen som velger å handle lokalt i Rauma:

– En så sterk sommer gir oss et godt grunnlag for resten av året. Men det er helt åpenbart at når turistsesongen ebber ut, så er vi i hovedsak tilbake på våre lokale kunder. Det har vært et voldsomt positivt fokus i det lokale markedet på viktighet av å bruke butikker lokalt. Vi setter utrolig stor pris på den turisttilstrømningen, men de er alene ikke nok. Det er de fastboende som bruker de lokale butikkene og som er nøkkelen for at vi skal kunne ha godt utvalg av butikker gjennom året.

Må være attraktive

– Det blir en veldig interessant høst og inn mot jul. Jeg håper at fokuset fortsatt står ved og at man bruker det lokale tilbudet som er for at vi kan opprettholde og ha et godt utvalg. Men da er det viktig at vi klarer å være attraktive for våre lokale kunder, sier Hovde.