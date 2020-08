Mye aktivitet rundt «Orientekspressen»

Nyheter

Tidligere denne uka kom to togvogner utsmykket som den berømte «Orientekspressen» til godsterminalen på Øran. Det var ikke toget mellom Paris og Wien som hadde kjørt feil, men et tog som skal brukes under innspillingen av den sjuende «Mission: Impossible»-filmen i Romsdalen. Tom Cruise har enn så lenge glimret med sitt fravær på Åndalsnes, men det har likevel vært mye aktivitet nede på godsterminalen.