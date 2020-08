Gult farevarsel for styrtregn

Nyheter

Tirsdag sendte Meteorologisk institutt ut farevarsel på gult nivå for styrtregn i Møre og Romsdal. Farevarselet gjelder for onsdag kveld og natt til torsdag, der det er størst sannsynlighet for kraftige regnbyger i indre strøk, øst i fylket og sør i Trøndelag.