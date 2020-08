Målet var 10 kull med jervunger. I år kan det være født 19 kull med jerv i Midt-Norge:

– Det er for mange jerv i fjellet nå

Jerven er i ferd med å overta fjellområder der sauen slippes på sommerbeite. Målet for bestanden var 10 ynglinger. I år kan det ha vært 19 ungekull for jerv i Møre og Romsdal og Trøndelag. – Her er for mange jerv, sier Kristin Sørheim i rovviltutvalget.