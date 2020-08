Farlig forbikjøring i Romsdalen: – Oppskrift på katastrofe

Nyheter

(smp.no) Øyvind Johan Heggstad hadde funnet fram telefonen og filmet nestenulykka.

– Jeg tok opp mobilen fordi bilfrakteren kjørte uvørent. Den hadde hatt sleng på hengeren et par ganger og vært over i motsatt kjørebane. Vi diskuterte hvor tulent den kjørte og jeg tenkte at her kunne det komme til å skje noe, forteller Heggstad.

Det er verdt å nevne at han var passasjer og ikke førte bilen mens han filmet.

– Den røde mopedbilen lå i front og laget kø. I 80-sona kjørte den i rundt 50 km/t, og den la seg ikke ut slik at køa kunne passere, forklarer Heggstad om foranledningen til den farlige forbikjøringen.

På videoen kan man se at bilfrakteren legger seg ut og passerer en rød bil, før personbilen bak bilfrakteren også legger seg ut. Samtidig som det kommer en bil imot. Bilen som kommer imot bremser ned og legger seg i ytterkant av kjørebanen. Dermed gikk det bra denne gangen.

– Det er oppskrift på katastrofe. Det var et tidel fra at det smalt, sier Heggstad.

Denne saka ble først publisert hos Sunnmørsposten.