Vågstranda skule er lagt ned og elevane frå Vågstranda skal gå på skule i Vestnes frå skulestart no i 2020. Det har dei to kommunane blitt einige om. – Det betyr at dei er raumaværingar fram til nyttår, men at dei skal vere elevar her i Vestnes, fortel kommunalsjef oppvekst i Vestnes, Knut Øyvind Hoem.