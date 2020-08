Politiet løsnet to skudd i skyteepisoden i Brattvåg

Nyheter

(Smp.no):Det var i 14.15-tida onsdag at politiet bekreftet at de hadde løsnet skudd i forbindelse med et oppdrag i Brattvåg.

Mannen ble skutt i nedre del av kroppen, bekrefter Ellen Eikeseth Mjøs, leder for etterforskningsavdelingen i Spesialenheten for politisaker (Vest-Norge).

Etter det Sunnmørsposten får opplyst falt det to skudd i den tilspissede situasjonen, men Mjøs vil ikke kommentere om begge traff den skadde mannen.

Den skadde mannen skal ikke ha brukt skytevåpen.

– Vi har ingen opplysninger om at det er brukt skytevåpen mot politiet, sier Mjøs.

Hun bekrefter at politiet opplevde en truende situasjon mot seg. NRK siterer etterforskningslederen på at mannen skal ha rettet våpen.

Spesialenheten er i en innledende etterforskningsfase og Mjøs vil ikke kommentere hvilket våpen mannen som ble skutt hadde, eller nærmere detaljer om den tilspissede konfrontasjonen mellom han og politiet.

Hadde tillatelse til bruk av skytevåpen

Politiet var i Brattvåg fordi helsevesenet hadde bedt om bistand. Tillatelse til bevæpning ble gitt på stedet fra operasjonssentralen på bakgrunn av situasjonen slik den utviklet seg.

– Bevæpning var gitt på bakgrunn av opplysninger, og knyttet til fornærmede eller den skadelidende.

Et vitne har fortalt Sunnmørsposten at en person lå på bakken og ropte høyt. Det var politifolk med skjold, ambulanse og etter hvert kom det et helikopter.

– Ikke andre involvert

Ifølge Mjøs er det snakk om ett konkret oppdrag knyttet til den skadde mannen.

– Vi har ikke opplysninger om at andre personer var involvert i hendelsen, sier hun.

Etterforskningslederen vil ikke si noe om skuddene falt ute eller inne, men det var flere personer i nærheten.

– Ble det framsatt trusler?

– Det har jeg ingen kommentar til nå av hensyn til etterforskningen som pågår, men det var en situasjon på stedet.

– På hvilken avstand falt skuddene?

– Jeg kan heller ikke si noe om det.

Utenfor livsfare

Ifølge Mjøs har Spesialenheten fått opplyst at den skadde er utenfor livsfare og at han blir ivaretatt av helsevesenet. Etterforskningslederen vil ikke kommentere om mannen ble truffet av ett eller flere skudd.

– Nå vil vi snakke med eventuelle vitner til hendelsen, som kan ha hørt og sett noe. Vi har opplysninger om personer som har hørt og sett. Disse vil vi avhøre, sier hun.

– Best at andre tar åstedet

Det kriminaltekniske arbeidet på åstedet ble utført av personell fra Møre og Romsdal politidistrikt.

– Er dette slik prosedyren er?

– Det er utført et bistandsoppdrag på åstedet, og ja det er utført av politidistriktet. Det ideelle er at andre tar åstedet, men så lenge det skjer på bistandsanmodning fra oss og våre spesifikasjoner, så må det bli slik i slike saker. Det er en spesiell situasjon akkurat nå, med færre flyavganger på grunn av koronapandemien. Og det er dermed vanskelig å komme raskt til åstedet med fly nå for å ta hurtige undersøkelser og kriminalteknisk arbeid. Det er bakgrunnen for at Møre og Romsdal politidistrikt gjorde kriminaltekniske undersøkelser.

Spesialenheten kan anmode Kripos om nærmere undersøkelser av våpen, og Mjøs bekrefter at det vil bli gjort kriminaltekniske undersøkelser av tjenestepersonens våpen i denne saka.

Politiet er taus

Kommunikasjonsrådgiver Olav Sindre Rise i Møre og Romsdal politidistrikt sier at Spesialenheten har informasjonsansvaret i saka.

– De overtok saka ganske fort etter hendelsen og ikke noe av informasjonsansvaret er delegert til oss, så vi kan ikke uttale oss, sier Rise til Sunnmørsposten.

Artikkelen ble først publisert av Sunnmørsposten.