- Det må da finnes andre steder disse kan stå, enn ved den fine kirka vår

Nyheter

- Jeg reagerer på at vi har søppel og søppelcontainere på en kirkegård. Og når dunkene er fulle, så flyter det over av søppelposer oppå og rundt. Men selv når det er ryddig rundt, så er det stygt. Det må finnes en annen plass å sette disse hytterenovasjonsdunkene, samt klesinnsamling og glassinnsamling, enn akkurat her, mener hun.

Hytterenovasjonen kom ganske nylig, forteller hun.

- Søppel har ikke noe ved en kirkegård å gjøre. Jeg skjemmes over at det skal se sånn ut ved den fine kirka vår, sier hun, og legger til at hun også har hørt fra folk at det har vært sjenerende støy under gravferd, da folk har brukt glasscontaineren.

- Det må da finnes et annet sted de kan stå, mener hun.

- Så lenge det er ryddig der, er det ok for oss

Kirkeverge Magny Landre sier at parkeringsplassen er kommunal, og at det alltid har stått containere der, selv om det har blitt flere i år.

- Så lenge det ser ordentlig ut, så får vi ikke klager. Men når det er ligger poser og søppel rundt, så er det ikke ok. Kommunen må ta ansvar for at det ser skikkelig ut rundt dunkene, sier hun.

Hun legger til at dette stort sett har gått greit:

- Det har ikke vært noe stort problem, sier hun.

Hun forteller at prest og organist kan fortelle at det har vært støy fra glasscontaineren under arrangement i kirken.

- Det kan høres inn i kirken, og det har skjedd ved noen anledninger. Vi vil oppfordre folk til å ikke bruke glasscontaineren mens det er arrangement i og ved kirken, sier hun.

RIR: - Må stå hvor det er hensiktsmessig for hytteierne

Det er Rauma kommune som eier parkeringsplassen ved kirken. Der har det vært returpunkt for glass og klesinnsamling i en rekke år. Hytterenovasjon kom i februar. Renovasjonen er det RIR som har ansvaret for.

- Hyttepunktene har i størst mulig grad blitt plassert på steder der det fra før av har vært returpunkt. Dette gjelder også punktet i Isfjorden. Hyttedunkene må stå på steder hvor det er hensiktsmessig for hytteeierne, samtidig som vi kan komme til med bil for å tømme. Vi er også avhengig av at det er på offentlig grunn eller at vi får en avtale med grunneier, forklarer Arne Buseth i RIR.

Han forteller at de i Isfjorden har hatt en ekstratømming av restavfall 29. juni og en ekstratømming av matavfall 10. juli.

- I juli ble det satt ut ekstra beholdere for å øke kapasiteten i sommersesongen. Jeg ser ikke at vi har fått klager spesielt på punktet i Isfjorden. De klagene vi får på plassering dreier seg som oftest om hvor dunkene står i forhold til hyttenes beliggenhet og hvor hyttefolket kjører når de drar til og fra hytta, sier han.