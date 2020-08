Høie varsler nasjonale munnbind-råd fredag

Nyheter

Oslo kommune ønsker nasjonale råd om munnbind på busser og trikker. Fredag kommer det trolig råd om munnbind-bruk i kollektivtrafikken, varsler helseministeren.

– Alle må være forberedt på at et slikt råd kommer på fredag, sier Høie i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag kveld.

Bakgrunnen for rådet er økningen i smitte, opplyser helseministeren.

Tirsdag uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at de ikke vil innføre råd om bruk av munnbind i kollektivtransporten i Oslo uten at det foreligger et nasjonalt råd først.

Legevakt Vest i Oslo tok denne uken til orde for at myndighetene bør gjøre munnbind obligatorisk på offentlige steder.