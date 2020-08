Nok en brakkerigg på toppen

Nyheter

– Krana er såpass stor at den kan håndtere montering av både Fjellstasjonen og restauranten. Det vil gjøre arbeidet mer forutsigbart og kostnadseffektivt. Det vil redusere helikoptertrafikken i området. Vi vet jo alle som bor her at været kan gi utfordringer og i tåke kan ikke helikopteret fly, forteller Pål R. Amundsen, daglig leder i Romsdalen AS.