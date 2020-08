Kvinne brakk foten på Kvanndalstind: – Det er viktig å ha med seg førstehjelpsutstyr og vite hvordan man bruker det

En klatrer i et følge på to personer brakk foten under en klatreulykke på Kvanndalstind i forrige uke. Fjellføreren som hjalp de to oppfordrer folk til å sørge for at de er godt nok forberedt når de drar til fjells.