Får passasjerene gå i land?

(Romsdals Budstikke): Dette året skulle bli et knallår for cruisenæringa. Til Molde og Romsdal havn var det meldt 148 anløp. 62 av anløpene skulle innom Åndalsnes. Slik blir det ikke. I februar og mars hadde Åndalsnes to anløp av skip med turister på vintercruise. Så var det slutt. Kanselleringer har kommet fortløpende etter at smittesituasjonen med covid-19 fortsatt krever strenge tiltak.